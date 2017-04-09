Ekonomist’te bu hafta

Nisan 9, 2017 0 Yorum 192 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

PERAKENDEDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

PANO
MORGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Anadolu’da yatırım iklimi düzeliyor mu?
GÖSTERGE
Enflasyonda işler giderek bozuluyor

  • Japonya’nın devleri Türk şirket avında
  • “2,5 milyar dolarlık satın alma peşindeyiz”
  • Katar’dan Türkiye’ye yeni yatırım geliyor
  • Uludağ, inovatif ürünler çıkaracak
  • Devlet eli değdi, Fikirtepe hızlandı
  • Kapasite artışı yetmedi, yeni yatırıma soyundu
  • Yöresel kalkınmada ‘sakin şehir’ modeli
  • “Alman iş dünyasında temkinli bekleyiş var”

TEKNOLOJİ

  • Pratik çözümler sunan sekiz yeni teknoloji

KULİS

  • D&R hangi şehirle ilgileniyor?
  • Booking.com davası sektörü karıştırdı
  • SRC, yeni ortaklıkla vites büyüttü
  • Garanti Mortgage’den sinemaya destek
  • Avrupa Kalkınma Bankası’nın fonladığı ilk proje

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Sürdürülebilirlik eğitimini ortaokullara taşıyor
  • Türkiye nasıl KFC’nin en hızlı büyüyen ülkesi oldu?

VERGİDE GÜNDEM

  • Kurumların yararlanabileceği indirimler

BESMETRE

  • Kamu çalışanları BES’e dahil oluyor

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Referandum sürecinde önerilen 43 hisse
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Ford Otosan ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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