Ekonomist’te bu hafta
PERAKENDEDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
PANO
MORGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Anadolu’da yatırım iklimi düzeliyor mu?
GÖSTERGE
Enflasyonda işler giderek bozuluyor
- Japonya’nın devleri Türk şirket avında
- “2,5 milyar dolarlık satın alma peşindeyiz”
- Katar’dan Türkiye’ye yeni yatırım geliyor
- Uludağ, inovatif ürünler çıkaracak
- Devlet eli değdi, Fikirtepe hızlandı
- Kapasite artışı yetmedi, yeni yatırıma soyundu
- Yöresel kalkınmada ‘sakin şehir’ modeli
- “Alman iş dünyasında temkinli bekleyiş var”
TEKNOLOJİ
- Pratik çözümler sunan sekiz yeni teknoloji
KULİS
- D&R hangi şehirle ilgileniyor?
- Booking.com davası sektörü karıştırdı
- SRC, yeni ortaklıkla vites büyüttü
- Garanti Mortgage’den sinemaya destek
- Avrupa Kalkınma Bankası’nın fonladığı ilk proje
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Sürdürülebilirlik eğitimini ortaokullara taşıyor
- Türkiye nasıl KFC’nin en hızlı büyüyen ülkesi oldu?
VERGİDE GÜNDEM
- Kurumların yararlanabileceği indirimler
BESMETRE
- Kamu çalışanları BES’e dahil oluyor
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Referandum sürecinde önerilen 43 hisse
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Ford Otosan ve Petkim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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