Ekonomist’te bu hafta
FRANCHISING 100
PANO
MORTGAGE
İHRACAT REHBERİ
Brezilya yeniden atağa kalkıyor
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Yıldız Holding ne teminat verecek?
GÖSTERGE
Bütçede gidişat hiç iyi değil
- Finansçı CEO’lardan ‘mevduatı artır’ önerisi
- “Limancılıkta hedefimiz dünyada ilk 10’a girmek”
- 20 yeni şube açmayı planlıyor
- Katma değerli kapıya 150 milyon TL yatıracak
- Finans Merkezi Ümraniye’yi ihya etti!
- Kamyoncular kurtuluşu dış pazarlarda arıyor
- “Yurtdışında 5 yılda 55 mağaza açacağız”
- Teknoloji şirketleri Türkiye’den göç ediyor!
KULİS
- İTO’da seçim yarışı başladı
- Kendi mimarları tasarladı
- Sinpaş’tan arsa aldı
- Teknosa, 2018’i ‘seferberlik yılı’ ilan etti
- Güvenlikte aktif şirket sayısı azalacak
- Datça artık bademinin de festivali var
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- 11 gıda ve içecek şirketi neyi taahhüt etti?
- Kırmızı için başvurular başladı
VERGİDE GÜNDEM
- Ücret için de beyanname verilmesi gerekebilir!
BANKNOT
BESMETRE
- “Gönüllü BES’te 7 milyon kişi bulunuyor”
BORSA
- Uzmanların önerdiği bankacılık hisseleri
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Tofaş ve Pegasus’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü?
- Niçin yükseldi?
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Bist-30
- Takas analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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