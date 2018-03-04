Ekonomist’te bu hafta

Mart 4, 2018 0 Yorum 76 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

EN GÜÇLÜ 50 KADIN CEO
PANO
ETKİNLİK
Anadolu Markaları ödülleri sahiplerini buldu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU
TEB, kurumsal bankacılıkta da atakta
GÖSTERGE

  • ‘Fırsat penceresi’ni boşa harcıyoruz
  • ‘Oda’ seçimlerinde kimler rekabet edecek?
  • “Ayçiçek ve mısır yağını Uzakdoğu’ya tanıtacağız”
  • Köfteci Ramiz’den yeni yatırımlar geliyor
  • Avrupa’ya tasarım ihracatı yapacak
  • Nitelikli konutta büyük atağa kalktı
  • “Kültür sanat ihracatı yapmayı hedefliyoruz”
  • Otomotivin yarattığı yeni girişim fırsatları
  • Yeni KDV yasası neler getirecek?

KULİS

  • Yeni yatırım için fırsat kolluyor
  • Maldivler’de proje yapıyor
  • Ankara’da başlayan ortaklık İstanbul’a taşındı
  • Kadın girişimcilere ilham oluyor
  • Tohumda 136 milyon dolarlık ihracat
  • Royal Halı yurtdışına yöneldi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Neden sütlü atıştırmalık şirketine dönüştü?
  • L’oreal bilimi çocuklara taşıyor
  • Açıkhava yatırımları yüzde 9 büyüdü

GİRİŞİM

  • Çay mağazası açabilirsiniz
  • Fırsat eşitliği sertifika getirdi

VERGİDE GÜNDEM

  • Gayrimenkulünü satanlar için vergi ipuçları

BANKNOT
BESMETRE

  • “OKS’de yeni düzenleme gelecek”

BORSA

  • BİST-100 ilk çeyreği nasıl tamamlar?
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Halkbank ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü?
  • Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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