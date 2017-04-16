Ekonomist’te bu hafta

Nisan 16, 2017 0 Yorum 225 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

KÜÇÜK SERMAYELİ İŞ FIRSATLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Finans sektöründe yeni atamalar
GÖSTERGE
Enflasyon mayıstan sonra düşer mi?

 

  • Satın alma işlemleri ilk çeyrekte patladı
  • “Turizm ve sağlığa da destek vereceğiz”
  • Süzer’in Eko’suna Avrupa’dan talip var
  • 150 milyon TL’ye fabrika kuruyor
  • TEM’in çevresinde 29 yeni proje var
  • “Türkiye’de artık sağlıkta büyüyeceğiz”
  • Akaryakıtta büyükler küçüklerin peşinde

TEKNOLOJİ

  • HP, güvenlik ve 3D’ye odaklanarak büyüyecek

MEDYA

  • “İngiltere ve İsrail’i örnek almalıyız”

KULİS

  • Sani Şener’den mutluluğun tarifi
  • Diş sanayicisinin hedefi 1 milyar dolar
  • Yeniden yapılanan McAfee iş ortaklarına yatırım yapacak
  • Milestone hangi sektöre odaklanacak?
  • Bakırcılar, rotayı ABD’ye çevirdi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Boyner’in iyilik paketleri 25 bin ihtiyaç sahibine ulaştı
  • Mayıs ayında büyük bir lansmana hazırlanıyor

VERGİDE GÜNDEM

  • Yeni işçi alımında gelir vergisi teşviki

BESMETRE

  • BES fonları TÜFE’yi yendi

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Bankalarda ilk çeyrekte KGF dopingi olacak
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • BİM Mağazalar ve Arçelik’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap