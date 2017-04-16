Ekonomist’te bu hafta
KÜÇÜK SERMAYELİ İŞ FIRSATLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Finans sektöründe yeni atamalar
GÖSTERGE
Enflasyon mayıstan sonra düşer mi?
- Satın alma işlemleri ilk çeyrekte patladı
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- Akaryakıtta büyükler küçüklerin peşinde
TEKNOLOJİ
- HP, güvenlik ve 3D’ye odaklanarak büyüyecek
MEDYA
- “İngiltere ve İsrail’i örnek almalıyız”
KULİS
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PAZARLAMA İLETİŞİMİ
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- Mayıs ayında büyük bir lansmana hazırlanıyor
VERGİDE GÜNDEM
- Yeni işçi alımında gelir vergisi teşviki
BESMETRE
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BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Bankalarda ilk çeyrekte KGF dopingi olacak
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YATIRIMCIYA ÖZEL
- BİM Mağazalar ve Arçelik’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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