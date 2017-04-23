Ekonomist’te bu hafta

Nisan 23, 2017 0 Yorum 68 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

PARANIN YENİ ROTASI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
“Hızlı ve kaliteli büyümeyi sürdüreceğiz”
GÖSTERGE
Küresel ekonomi orta karar büyüyecek

 

  • Doğrudan satışçılar 200 bin kişi arıyor
  • “500 milyon TL’lik yatırım yapacağız”
  • Amerika pazarında mağazaya ulaşacak
  • Tahincioğlu’ndan yeni AVM geliyor
  • Lisanlı ürünlerle ihracata yüklenecek
  • Lüks fırın konsepti franchise ile büyüyor
  • “Bu yıl 7 milyar TL’lik 5 projeye başlıyoruz”

YÖNETİM

  • Katılımlı konferanslara ilgi giderek artıyor

KULİS

  • Defacto, yeni marka yaratacak
  • Tazedirekt’in DNA’sı bozulmayacak
  • ‘Evlendirerek Green Card veriyor
  • Yönünü yurtdışına çevirecek
  • AirTies, İzmir’de yeni AR-GE merkezi açtı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • ‘Yeni iletişim stratejisi iş sonuçlarına olumlu yansıdı”
  • Axe, erkek bakım markası haline geliyor

GİRİŞİM

  • Otomobil sektöründe girişim fırsatı
  • Sokak lezzetleriyle büyüyecek

ÖZEL BÖLÜM

  • Ofiste fark yaratan projeler

BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM

  • Vergi ve SGK borçlarına yeni yapılandırma geliyor

BESMETRE

  • Emeklilik sonrası ödeme seçenekleri

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Yüksek döviz kuru ‘enerji’yi çarpıyor
  • “Satış gelirlerimiz yüzde 25 artacak”
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Selçuk Ecza Deposu ve Brisa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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