Ekonomist’te bu hafta
PARANIN YENİ ROTASI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
“Hızlı ve kaliteli büyümeyi sürdüreceğiz”
GÖSTERGE
Küresel ekonomi orta karar büyüyecek
- Doğrudan satışçılar 200 bin kişi arıyor
- “500 milyon TL’lik yatırım yapacağız”
- Amerika pazarında mağazaya ulaşacak
- Tahincioğlu’ndan yeni AVM geliyor
- Lisanlı ürünlerle ihracata yüklenecek
- Lüks fırın konsepti franchise ile büyüyor
- “Bu yıl 7 milyar TL’lik 5 projeye başlıyoruz”
YÖNETİM
- Katılımlı konferanslara ilgi giderek artıyor
KULİS
- Defacto, yeni marka yaratacak
- Tazedirekt’in DNA’sı bozulmayacak
- ‘Evlendirerek Green Card veriyor
- Yönünü yurtdışına çevirecek
- AirTies, İzmir’de yeni AR-GE merkezi açtı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- ‘Yeni iletişim stratejisi iş sonuçlarına olumlu yansıdı”
- Axe, erkek bakım markası haline geliyor
GİRİŞİM
- Otomobil sektöründe girişim fırsatı
- Sokak lezzetleriyle büyüyecek
ÖZEL BÖLÜM
- Ofiste fark yaratan projeler
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Vergi ve SGK borçlarına yeni yapılandırma geliyor
BESMETRE
- Emeklilik sonrası ödeme seçenekleri
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Yüksek döviz kuru ‘enerji’yi çarpıyor
- “Satış gelirlerimiz yüzde 25 artacak”
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Selçuk Ecza Deposu ve Brisa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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