Ekonomist’te bu hafta
72 YENİ PROJE
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
ETKİNLİK
Türkiye’nin en beğenilen şirketleri ödüllerini aldı
FİNANS KORİDORU
Merkez enflasyona tahmin yetiştiremiyor
GÖSTERGE
Merkez enflasyona tahmin yetiştiremiyor
- Rekabetçi sektörlere 405 milyon Euro destek
- “5 yılda 5 milyar $ yatırım yapacağız”
- Sodexo, Türkiye’de satın alma peşinde
- İnoksan, Bursa’da yeni fabrika açıyor
- Otomotivin el işçisi yurtdışına açılıyor
- Spor merkezlerinde franchise fırsatları
- “Makine sanayi için ihtisas OSB kuruyoruz”
- Gezi teknelerinde sigorta sorunu var
KARİYER
- “İşe alımlarda sosyal medyayı kullanıyoruz”
KULİS
- Perakendecilere not verecek
- Yeni konsepte 7 milyon TL harcadı
- İngiliz Slazenger’ı Türkiye’de tasarlayacak
- Karacadağ’dan 15 milyon TL destek
- TatlıFest, İstanbul’a taşındı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Beyaz eşyada bilinirliğini artırmak istiyor
- Eti, atıl bisikletleri topluyor
- Deichmann, yerelleşme adına neler yapıyor?
GİRİŞİM
- Gençleri Silikon Vadisi’ne götürüyor
- Girişimlere Hürriyet desteği
- ‘Meditasyon’ ile yatırım aldılar
ÖZEL BÖLÜM
- Erken kayıt maratonu başladı
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Serbest bölgedeki gelir vergisi teşviki işveren için…
BESMETRE
- 5,8 milyonun 1 milyonu sistemde kaldı
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Borsada alım için temettüye bakın!
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Akbank ve Erdemir’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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