Ekonomist’te bu hafta
ANADOLU’NUN EN ETKİN 50 İŞ İNSANI
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Bağımsız PYŞ’ler yeni oluşum içinde
GÖSTERGE
Enflasyon çift haneyi sağlama alıyor
- Fonlarda yatırım için 3 milyar dolar kaynak var
- “Bu yıl ciromuz yüzde 70 artacak”
- Nurus, rotayı havaya çevirdi
- Denizin üzerinde butik otel işletecek
- Kuruyemiş pazarı ‘sağlık’ ile büyüyor
- Levent’e alternatif yeni bölge geliyor
- “Satın almak için 4-5 şirketi izliyoruz”
- Yapı sektöründen ‘holding’ çıkardı
KULİS
- Zorlu, gayrimenkulde Ege’ye açılacak
- Hazır giyimcileri üzen karar!
- Gittigidiyor’dan deneyim mağazası
- Vale, kahve satışlarını artırdı
- Raffles, expatların yeni adresi olacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- Y ve Z kuşağında marka bilinirliğini artıracak
- Yeni sloganı ‘Gömlek krallığı’
- Beşinci kez yönetim kuruluna girdi
GİRİŞİM
- Türkiye’nin her yerinde spor yaptıracak
ÖZEL BÖLÜM
- Klima satışları yükseliş bekliyor
BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
- Vergini zamanında öde, yüzde 5 daha az öde!
BESMETRE
- BES’te yüzde 30 devir koşulu geliyor
BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI
- Kâr realizasyonu alım fırsatı getirebilir
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Yapı Kredi Bankası ve Kordsa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi? Bist-30
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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