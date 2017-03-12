Ekonomist’te bu hafta

Mart 12, 2017 0 Yorum 181 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

TURİZMDE TERMAL ATAK
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar
FİNANS KORİDORU
Bankacıların ‘yas’ haftası
GÖSTERGE
Sanayide durum o kadar da iyi değil

  • Dolarda gevşemenin sonuna geldik mi?
  • “Sertifika gayrimenkulde en önemli araç olacak”
  • 2000’de ayrıldığı şirketi satın aldı
  • Eğitim sektörüne 100 milyon $ yatıracak
  • Bahçeşehir çevresi projeye doymuyor!
  • Römorkör üretiminde dünyada zirveye oynuyor
  • “İhracatta teşvikler insan kaynağına olmalı”

 

  • KARİYER
    Global Türk şirketleri istihdamda hızlanıyor

TEKNOLOJİ

  • “Satışlarımızın yarısını yurtdışına yapacağız”

KULİS

  • Keskinoğlu’ndan açıklama geldi
  • Hayat Kimya’da yönetime kadınlar damgasını vurdu
  • Yeşim Tekstil’den Amerika hamlesi
  • Otostat’ın ilk kiracısı kim oldu?
  • Platin Bilişim yurtdışına açılacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • ATAK, üç proje üzerinde çalışıyor
  • Billur Tuz, tanıtıma yurtdışından başladı

DOSYA: FİLO KİRALAMA

  • En az yüzde 10 büyüme bekleniyor

BANKNOT
VERGİDE GÜNDEM
BESMETRE

  • Otomatik katılımda işveren neler yapmalı?

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Uzmanlar, borsada ‘satış zamanı’ diyor
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Sabancı Holding ve Logo Yazılım’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Bist-30
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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