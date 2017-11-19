Ekonomist’te bu hafta

Kasım 19, 2017 0 Yorum 52 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

GİRİŞİMCİ ARANIYOR
PANO
MORTGAGE PANO
ETKİNLİK
“Anadolu Markaları” Gaziantep’te buluştu

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU
Bankacı-İSO zirvesinden ne çıktı?

GÖSTERGE
Enflasyon beklentileri kurlarla yükseliyor
İşsizlikte düşüş üçüncü çeyrekte de sürdü

  • Ons altınının gidişatı 1.350 dolara doğru
  • “İnşaat sektörüne girişte sermaye rasyosu gelmeli”
  • Oluklu mukavvada anti-damping kavgası
  • Madene ve santrale 1 milyar dolar yatıracak
  • Markalı konutçular İzmir’i mesken tuttu
  • Türkler Bosna’da yatırım atağında
  • “Kadın girişimcilerin cesaretini artırıyoruz”

SOSYAL SORUMLULUK

  • Koşarak 40 STK’ya 11,3milyon topladılar

KULİS

  • İkinci Samsung mağazası Bağdat Caddesi’ne
  • Kişisel gelişim pazarına yeni oyuncu
  • Seramikçiler, ‘stratejik vizyon’ istiyor
  • Yüzde 20’lik büyüme hedefliyor
  • Pepee, kimlerle ortak oldu?

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

  • Pladis’te 2016’dan bu yana neler oldu?
  • ABC, kadın çiftçileri destekliyor

GİRİŞİM

  • 15 bin TL’ye şube açabilirsiniz

DOSYA: OYUN PAZARI

  • Büyüme mobilden geliyor

VERGİDE GÜNDEM

  • Yeniden değerleme oranı ve 2018 artışları

BESMETRE

  • BES’te devlet katkısı için son iki ay

BORSA
YATIRIMCI DANIŞMANI

  • Yabancılar ne zaman yeniden alıma geçer?
  • Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

  • Halkbank Mavi Giyim’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
  • Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
  • Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
  • Neden düştü? Niçin yükseldi?
  • Bist-30
  • Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
  • Sermaye & Temettü takvimi…
  • Takas analizi. Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…


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