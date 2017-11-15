5,7 milyar dolarlık kömür yatırımı yolda
Hükümet, kömür madenleri ve termik santraller için yeni teşvik sistemi hazırlığında.
Türkiye’de 2018’den itibaren yıllık 35-40 milyon tonluk kömür ithalatına karşı yerli üretim desteklenecek.
Aralarında FIBA, Hattat, Anadolu ve IC Içtaş gibi devlerin de bulunduğu şirketler ise önümüzdeki üç yılda 5,7 milyar dolarlık yatırımla toplam 5 bin 725 megavatlık kömür santrallerini devreye alacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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