Akaryakıtta büyükler küçüklerin peşinde
Türkiye’de 125 milyar TL büyüklüğe sahip olan akaryakıt sektörü, geçen yıl yüzde 8 büyüdü. 2017’de ise sektörün yüzde 4-5 oranında büyümesi bekliyor.
90 firmanın faaliyet gösterdiği sektörde yoğun rekabet söz konusu. Yatırımlarda frene basmayan akaryakıt şirketleri, büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu’da da istasyon açıyor.
Şirketler satın almalarla da pazar paylarını artırmayı hedefliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber İngiltere ve İsrail'i örnek almalıyız
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