Akaryakıtta büyükler küçüklerin peşinde

Nisan 19, 2017 0 Yorum 72 Okunma
Akaryakıtta büyükler küçüklerin peşinde

Türkiye’de 125 milyar TL büyüklüğe sahip olan akaryakıt sektörü, geçen yıl yüzde 8 büyüdü. 2017’de ise sektörün yüzde 4-5 oranında büyümesi bekliyor.

90 firmanın faaliyet gösterdiği sektörde yoğun rekabet söz konusu. Yatırımlarda frene basmayan akaryakıt şirketleri, büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu’da da istasyon açıyor.

Şirketler satın almalarla da pazar paylarını artırmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap