Akenerji’nin satış gelirleri arttı
Akenerji 2017 üçüncü çeyrekte, 2016’nın aynı döneminde açıkladığı 147 milyon TL net zarara karşılık 131 milyon TL net zarar açıkladı.
Bu rakam, net zarar beklentimiz olan 137 milyon TL’ye paralel gelirken, piyasa beklentisi olan 112 milyon TL zararın altında kaldı.
Üçüncü çeyrekte FVAÖK ise hem beklentimiz olan 23 milyon TL’yi hem de piyasa beklentisi olan 28 milyon TL’yi aşarak 44 milyon TL oldu. Tahminimizdeki sapma, yüksek satış hacminden kaynaklanıyor.
Akenerji, bu dönemde yıllık yüzde 48 artışla 530 milyon TL satış gelirine ulaştı. Şirketin eylül sonu itibarıyla 2,96 milyar TL net borç pozisyonu bulunuyor.
2019’da ‘Yap-İşlet-Devret’ kontratları bittiği zaman elektrik tarifelerinde iyileşme bekliyoruz. Bu da şirketin nakit yaratmasına yardımcı olacak. Hisse için 1,13 TL hedef fiyatla ‘tut’ tavsiyemizi koruyoruz.”
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