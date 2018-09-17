Akfen’e EBRD’den kredi
Rüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan ve bu alanda 2020 yılına kadar 1,000 MW’lık kurulu güce ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) kredi desteği aldı.
Yapılan anlaşmaya göre imzalanan 102 milyon dolarlık kredi, Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından toplam kurulu gücü 327 megavat olacak 9 güneş (GES) ve 4 rüzgar (RES) santralinin hayata geçirilmesinde kullanılacak.
EBRD’nin 52 milyon dolarlık kredi desteği sağladığı ve 85 megavat gücünde olacak 9 GES projesi Konya, Amasya, Tokat, Van ve Malatya’da kurulacak.
EBRD, toplam kurulu gücü 242 megavat olacak Çanakkale’deki Üçpınar (99 MW), Kocalar (26 MW), Hasanoba (51 MW) ile Denizli’deki (66 MW) 4 rüzgar projesine ise 50 milyon dolarlık kredi desteği sağlayacak.
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