Başkent Doğalgaz’ı halka arz edecek
Ankara’nın doğalgaz dağıtımını gerçekleştiren Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO, Torunlar Grubu’nun enerji sektöründeki tek yatırımı.
2013 yılında özelleştirme yoluyla Torunlar bünyesine geçen şirket, büyüme planları kapsamında hisselerinin yüzde 25’ini halka arz etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.
Onayların alınmasının ardından halka arz işleminin başlatılması planlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Çanakkale 1915 Köprüsü Marmara'ya değer katacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?