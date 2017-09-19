Başkent Doğalgaz’ı halka arz edecek

Eylül 19, 2017 0 Yorum 15 Okunma
Başkent Doğalgaz’ı halka arz edecek

Ankara’nın doğalgaz dağıtımını gerçekleştiren Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO, Torunlar Grubu’nun enerji sektöründeki tek yatırımı.

2013 yılında özelleştirme yoluyla Torunlar bünyesine geçen şirket, büyüme planları kapsamında hisselerinin yüzde 25’ini halka arz etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Onayların alınmasının ardından halka arz işleminin başlatılması planlanıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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