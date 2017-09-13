Çağrıya uydular 9 merkez açtılar
Elektrik dağıtım şirketleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ‘çağrı merkezi açın’ çağrısına kulak verdi.
Şirketler, müşteri memnuniyetini artırmak ve istihdam yaratmak için geçen yılın son aylarından itibaren dokuz yeni çağrı merkezi açtı ve ve 2 bin 28 kişiye iş imkanı sundu.
Böylece mevcut çağrı merkezi çalışan sayısı iki katına yükseldi.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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