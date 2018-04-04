Enerji şirketleri ihaleleri bekliyor
Son yılların en hareketli sektörü olan enerji hız kesmiyor. Sektörde önümüzdeki aylarda özelleştirmeler ve halka arzlar öne çıkacak. 12 HES özelleştirmesinin yanı sıra Bereket Enerji, Aksa Doğalgaz ve Başkent Doğalgaz’ın halka arzı bekleniyor.
2018 yılı için ‘yerli enerji’nin konuşulacağı bir yıl demek yanlış olmaz. Yılın ilk üç ayına bakıldığında buna yönelik düzenlemelerin yapıldığı göze çarpıyor. Önümüzdeki aylarda ise sektörde yeni gelişmeler gündeme gelecek.
Özellikle özelleştirme tarafında ihaleler bekleniyor. Ayrıca bu yıl bazı enerji şirketlerinin halka arzı da gündemde yer alıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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