İki termik santrale 2,6 milyar $ yatıracak
Kolen Enerji, iki termik santral birden kuruyor.
Şirket, 510 megavat kurulu güce sahip olacak ve 1,1 milyar dolara mal olacak ilk termik santralini 2018 yılında Manisa’da devreye alacak.
Yatırım tutarı 1,5 milyar dolar olacak 800 megavatlık ikinci termik santral ise Çayırhan’da kurulacak. Böylece şirketin bugün 740 megavat olan kurulu gücü 2 bin megavata çıkacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’inbu haftaki sayısında.
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