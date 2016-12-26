Kurulu gücümüz 82 bin MW’a çıkacak
Türkiye’nin enerji kurulu gücünün 2016 yılı sonu itibariyle 79 bin MW’a ulaşacağı tahmin ediliyor.
2017 yılında ise 3 bin MW’ın üzerinde yatırımın devreye girmesiyle birlikte kurulu gücün 82 bin MW’a çıkması öngörülüyor.
2016 yılındaki enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 40’ını yenilenebilir enerji santralleri oluşturdu.
Sektörde bu oranın önümüzdeki yılda da devam edeceği görüşü hakim bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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