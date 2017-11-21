Madene ve santrale 1 milyar $ yatıracak
Polat Madencilik ile FİBA Holding’in ortak olduğu Polyak-Eynez, İzmir-Kınık’ta 1 milyar dolarlık kömür madeni ve termik santral yatırımı yapıyor.
2018’de devreye girecek madende yılda 5 milyon ton kömür üretilmesi hedefleniyor.
Robotik araçlar ve dev kazıcılarla üretim yapılacak madende işgücü sınırlı tutulacak. 2021’de faaliyete geçecek santral ise 700 megavatlık kurulu güce sahip olacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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