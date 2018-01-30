Türk Akımı’nda yarı yol tamamlandı
Rusya’dan Türkiye’ye yılda 15,7 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak olan Türk Akımı’nın birinci hattının 530 kilometresi tamamlandı.
İlk hattın Türk kıyılarına mayıs ayında ulaşması öngörülüyor. 2019 sonunda ise ilk gazın Türkiye’ye ulaştırılması planlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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