Türkler enerjide sınırları aşıyor

Nisan 18, 2018 0 Yorum 188 Okunma
Türkler enerjide sınırları aşıyor

Türk enerji şirketleri faaliyetlerini yurtdışına kaydırmaya başladı.

Kimi gelişmekte olan ülkelere özel yapım gemileriyle enerji götürüyor kimi ise yenilenebilir enerji yatırımları yapıyor.

Aralarında elektrik dağıtım hizmeti sunan da var petrol araması yapan da…

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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