Yatırımcı enerjiyi yeniden keşfetti!
Enerji sektörü, birleşme ve satın almalar açısından hareketli bir yıl geçirdi.
2017 yılında enerji sektöründe 23 işlem gerçekleşti. Değeri açıklanan işlemlerde 17 şirket yaklaşık 3 milyar dolara el değiştirdi.
En büyük işlemler OMV Petrol Ofisi’nin Vitol Group’a satışı, Entek Elektrik’in Manzelet ve Kılavuz HES ihalesini kazanması ve Zorlu Enerji’nin Osmangazi EDAŞ-EPSAŞ’ı satın alması oldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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