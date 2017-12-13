Yatırımcı enerjiyi yeniden keşfetti!

Aralık 13, 2017 0 Yorum 180 Okunma
Yatırımcı enerjiyi yeniden keşfetti!

Enerji sektörü, birleşme ve satın almalar açısından hareketli bir yıl geçirdi.

2017 yılında enerji sektöründe 23 işlem gerçekleşti. Değeri açıklanan işlemlerde 17 şirket yaklaşık 3 milyar dolara el değiştirdi.

En büyük işlemler OMV Petrol Ofisi’nin Vitol Group’a satışı, Entek Elektrik’in Manzelet ve Kılavuz HES ihalesini kazanması ve Zorlu Enerji’nin Osmangazi EDAŞ-EPSAŞ’ı satın alması oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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