Yenilenebilir enerjiye yönelim devam edecek
Türkiye’nin enerji kurulu gücünün 2017 yılında 83 bin 500 MW’a çıktığı tahmin ediliyor. 2018’de ise kurulu gücün 89 bin MW’a ulaşması hedefleniyor.
Yenilenebilir enerji ve özelleştirme işlemlerinde Türk yatırımcıların ön plana çıkması bekleniyor.nerji sektöründe büyüme eğilimi sürüyor.
Kasım 2017 itibariyle 83 bin 139 MW olan kurulu gücün 2017 sonunda 83 bin 500 MW’a çıktığı tahmin ediliyor. 2018’de ise kurulu gücün 89 bin MW’a ulaşması hedefleniyor.
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