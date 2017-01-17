Bu yıl Afrika’da üç santral açacak

Ocak 17, 2017 0 Yorum 29 Okunma
Bu yıl Afrika’da üç santral açacak

Aksa Enerji, Türkiye’deki arz fazlası ve düşük fiyat ortamının potansiyel etkilerini bertaraf etmek ve kârlılığını artırmak için yurtdışına yöneldi.

Hedef bölge ise Afrika pazarı.

Aksa Enerji CEO’su Cüneyt Uygun, Gana, Madagaskar ve Mali’de toplam 530 megavatlık garantili enerji satışı ve santral kurulumu anlaşmaları yaptıklarını söylüyor.

Bu üç santralin de bu yıl açılması hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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