“Yüksek performansla rekor kârlılığa ulaştık”

Aralık 5, 2017 0 Yorum 181 Okunma
“Yüksek performansla rekor kârlılığa ulaştık”
  • 2017 üçüncü çeyrekte, 2016’nın aynı dönemine göre net kârımızı yüzde 169 artırarak 372 milyon TL’ye; FVAÖK’ü yüzde 145 artırarak 424 milyon TL’ye yükselttik. Dokuz aylık net kârımız ise 1 milyar TL’yi aştı.
  • Yüksek üretim performansına ulaşarak piyasa koşullarını iyi değerlendirdik ve rekor kârlılığa ulaştık.
  • Üçüncü çeyrekte net satışlarımızı, 2016 üçüncü çeyreğe göre yüzde 83 artışla 1,8 milyar TL’ye çıkardık. Dokuz ayda ise yüzde 66 artışla 5,4 milyar TL net satış geliri elde ettik.
  • Üretim ve iç satışlardaki başarımızı ihracata da taşıdık. 2016’daki ihracat rakamımızı bu yıl dokuz ayda aştık. Bu dönemde ihracat, yüzde 66 artışla 544 milyon dolara yükseldi.
  • 2017 Ocak-Eylül’ de kapasite kullanım oranımız yüzde 96 oldu. Naftanın işlendiği, diğer fabrikalarımıza hammadde tedarik ettiğimiz ve ‘amiral gemi’ olarak adlandırdığımız Etilen Fabrikası’nda üretim kapasitemiz yüzde 100’ü buldu.
  • Dinamik yapımız ve kâr maksimizasyonunda sağladığımız başarılarımızla, ekonomimiz ve hissedarlarımız için katma değer yaratmayı sürdüreceğiz.

Anar Mammadov/Petkim Genel Müdürü



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