Yüzer LNG yatırımları önemli rol oynacak

Aralık 29, 2016 0 Yorum 30 Okunma
Yüzer LNG yatırımları önemli rol oynacak

Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için ilk akla gelen yöntemin yerli kaynak kullanan teknolojilere geçmek olduğunu söylüyor.

Türkiye’nin doğal gazın yüzde 70’ini Rusya ve İran’dan ithal ettiğine değinen Eyüboğlu, “Doğal gazda dışa bağımlılığın olumsuz etkilerinin azalması bağlamında FSRU (Yüzer LNG Tesisi) yatırımları çok önemli” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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