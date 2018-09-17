50 Güçlü Kadın CEO ödüllerini aldı
CEO Club çatısı altında düzenlenen 50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi, Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleşti.
4 kadın CEO’nun yer aldığı ve P&G Türkiye ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu’nun moderetörlüğünde yapılan ‘Liderler Oturumu’nun ardından ise Ekonomist’in 4 Mart 2018 sayısında yayınlanan 50 Güçlü Kadın CEO’ya ödülleri verildi.
Ödül alan kadın CEO’ları görmek için görsele tıklayın.
Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye’nin önde gelen iş kadınlarının konuşmacı olarak katıldığı ve ödüllen-dirildiği ’50 Güçlü Kadın CEO Zirvesi’ Conrad Otel’de gerçekleştirildi.
Etkinlikte Amgen Türkiye, Beymen, Citibank, CPP Group, Fujitsu, P&G, QNB Finansfaktoring, Sportive, Tanfer Klinik ve Türk Tuborg destek sponsor olarak yer aldı. Açılış konuşmalarını Capital & Ekonomist Yayın Direktörü M.Rauf Ateş, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı’nın yaptığı organizasyon ‘Liderler Oturumu’ ile devam etti.
Tüm zorlukları aşarak tepe yönetime gelen kadınların farkı nasıl yarattıklarını anlattıkları oturumun moderatörlüğünü ise P&G Türkiye ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu yaptı.
Oturumda Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui, BrightstarTürkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Ela Çubukçu, Danone Türkiye Entegrasyon ve Danone Su Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu ve Citibank Türkiye Genel Müdürü Serra Akçaoğlu bir kadın olarak kariyer basamaklarını nasıl tırmandıklarını ve gelecek hedeflerini anlattılar. Oturumun ardından yapılan ödül töreninde ise ’50 Güçlü Kadın CEO’ ödül töreni gerçekleştirildi.
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