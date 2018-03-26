Anadolu 500 ödülleri sahiplerini buldu
Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde, TEB Arval’ın co-sponsorluğunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirilen 14’üncü “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni” geçen hafta düzenlendi.
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de törene katılarak bir konuşma yaptı. Törende, ‘En Büyük 5 Şirket’, ‘Kârını En Çok Artıran 5 Şirket’, ‘Cirosunu En Çok Artıran 5 Şirket’, ‘İstihdamını En Çok Artıran 5 Şirket’, ‘İhracatını En Çok Artıran 5 Şirket’, ‘İhracatı En Yüksek 5 Şirket’, ‘İstihdamı En Yüksek 5 Şirket’, ‘Vergi Öncesi Kârı En Yüksek 5 Şirket’ ve ‘Anadolu 500’e En Fazla Şirket Gönderen Gruplar’ olmak üzere toplam 9 kategoride 43 şirket ödüllendirildi.
Faruk Özlü toplantının açılış konuşmasında, özellikle AR-GE patent başvuruları konularına değindi ve Anadolu şirketlerinin bu alanlara daha fazla eğilmeleri gerektiğini vurguladı. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ise Anadolu şirketlerinin ülkenin ekonomik büyümesinde yadsınamayacak bir önem taşıdığını söyledi.
Leblebici, “Anadolu şirketleri artık, çağa adapte olabilen, global rekabet içerisinde var olabilecek niteliklere sahip, uluslararası bir vizyonla hareket eden ve de markalarına yatırım yapan şirketler haline geldiler” dedi.
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