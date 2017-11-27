“Anadolu Markaları” Gaziantep’te buluştu
Anadolu işletmelerine ilham olma hedefiyle düzenlenen “Anadolu Markaları” etkinliklerinin üçüncüsü, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde Gaziantep’te gerçekleştirildi. Etkinlikte, Gaziantep’in en büyük markalarının başarı hikayeleri anlatıldı.
Ayrıca KOBİ’lere Vodafone Red Academy tarafından “işinizi Dijital Dönüşümle Büyütün” başlıklı sertifika eğitimi verildi. Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye ve Fibabanka ana sponsorluğunda, Coface Sigorta ve Fleetcorp destek sponsorluğunda hayata geçirilen “Anadolu Markaları” organizasyonunun üçüncüsü Gaziantep’te gerçekleştirildi.
Gaziantep’in önde gelen markaları ile KOBİ’leri bir araya getiren organizasyon, Gaziantep Divan Otel’de yapıldı. Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Fibabanka Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezin Erken ve Gaziantep Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Adnan Ünverdi’nin açılış konuşcorp CEO’su Dr. Barbaros Çıtmacı moderatörlüğünde Finansal Piyasalar Danışmanı ve Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Ağaoğlu, Coface Sigorta Genel Müdürü Emre Özer, Actus Portföy Yönetimi Yatırım Komitesi Üyesi Murat Sağman’ın katılımlarıyla “Ekonomi’ye Genel Bakış” paneli düzenlendi.
Gaziantep iş dünyasının büyük ilgi gösterdiği toplantıda Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat’da, dünyadaki dijital dönüşümü anlattı. Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Özmen Un Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Özmen, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker, Enderpen Genel Müdürü Esra Ercan ve Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu’nun katılımlarıyla düzenlenen “Gaziantep’e Yön Verenler” panelinde ise katılımcılar Gaziantep’in gelişimini ve başarı hikayelerini paylaştılar.
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