Anadolu Markaları’nın 2. durağı Adana
Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye ve Fibabanka ana sponsorluğunda, Özak GYO destek sponsorluğunda hayata geçirilen “Anadolu Markaları” organizasyonunun ikincisi Adana’da gerçekleştirildi.
İl il düzenlenen etkinlikler serisiyle Anadolu işletmelerine, dijitalleşen dünyada fark yaratması sürecinde rehberlik edilmesi hedefleniyor.
Her ilin kanaat önderlerinin ve başarılı markalarının yer aldığı etkinlikler boyunca Anadolu’nun yükselen markalarını ödüllendirecek “Anadolu Markaları Yarışması” da tanıtılıyor.
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