‘Anadolu Markaları’nın son durağı Kayseri oldu
Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye ve Fibabanka ana sponsorluğunda hayata geçirilen “Anadolu Markaları” toplantılarının 2017’deki son durağı Kayseri oldu.
Etkinlik kapsamında düzenlenen “Kayseri’ye Yön Verenler” panelinde, kentin iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi, Kayseri’nin geleceği masaya yatırıldı.
Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye ve Fibabanka ana sponsorluğunda hayata geçirilen “Anadolu Markaları” organizasyonunun 2017 yılındaki dördüncü ve son durağı Kayseri oldu.
İl il düzenlenen etkinlikler serisiyle Anadolu işletmelerine, dijitalleşen dünyada fark yaratması sürecinde rehberlik edilmesi hedefleniyor.
Her ilin kanaat önderleri ve başarılı markalarının yer aldığı etkinlikler boyunca Anadolu’nun yükselen markalarını ödüllendirecek “Anadolu Markaları Yarışması” da tanıtılıyor.
Etkinlik; Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Onur Gargılı, Fibabanka Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Gencal ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’nin açılış konuşmaları ile başladı.“Anadolu Markaları”nın Kayseri toplantısında kent iş dünyasının liderlerini bir araya getiren bir panel de gerçekleştirildi.
Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun moderatörlüğünde ve “Kayseri’yi Yön Verenler” başlığı ile gerçekleştirilen oturumda Yataş Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı Halit Özkaya, BRN Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Berna İlter ve Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit, Kayseri ekonomisi ve 2018 planlarına ilişkin açıklamalarda bulundular.
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