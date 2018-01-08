Capital500’ün liderleri ödüllendirildi
Capital Dergisi tarafından Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda ve Aşçıoğlu co-sponsorluğunda düzenlenen ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması’ ödül töreni, The Swiss Hotel İstanbul’da gerçekleşti.
Görsele tıklayın.
Açılış konuşmasını T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün yaptığı gecede, bu yıl 20’ncisi yapılan ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması’na göre, Türkiye’nin en büyük şirketleri Tüpraş, Petrol Ofisi ve Türk Hava Yolları olarak belirlendi.
İş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren gecede ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması’ kapsamında ciro, kârlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere toplam 8 kategoride 24 ödül verildi.
Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ‘Onur Ödülü’nün, Borusan ise ‘Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü’nün sahibi oldu.
Türkiye’de ilk defa 1998 yılında Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen, özel sektörü tüm yönleriyle kapsayan ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması’nda, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor.
Capital 500 Araştırması, en güncel ve net verilerle özel sektörün gücünü ortaya koyan, sektör ve şirket ayrımı yapmaksızın özel sektörü tüm yönleriyle kapsayan tek araştırma olması sebebiyle iş dünyasında ayrı bir önem taşıyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?