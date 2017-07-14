CEO’lar endüstri 4.0’ı konuştu
İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club çatısı altında düzenlenen “Endüstri 4.0 Zirvesi,” Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda, SAP Türkiye ve Kibar Holding’in destek sponsorluğunda gerçekleşti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün iş dünyası liderleriyle bir araya geldiği toplantıda, Dördüncü Endüstri Devrimi – Endüstri 4.0 ve Türkiye’nin Endüstri 4.0’ın getirdiği fırsatlardan yararlanması için atması gereken adımlar ele alındı.
Oturum öncesinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Balkır ile dünyaca ünlü danışmanlık şirketlerinden McKinsey Yardımcı Ortağı Andras Kadocsa ve Boston Consulting Group (BCG) Avrupa İnovasyon Merkezi Direktörü Moundir Rachidi, bilimsel ve teknolojik yeniliklerin yaşamlarımızı nasıl değiştirdiğini Türkiye ve dünyadaki örneklerden yola çıkarak katılımcılarla paylaştı.
Cisco Türkiye CEO’su Cenk Kıvılcım, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, Kibar Holding CEO’su Tamer Saka ve KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca’nın konuşmacı olarak katılımlarıyla gerçekleşen ‘Değişim Başlıyor mu?’ konulu CEO Paneli’nde ise Türkiye’nin Endüstri 4.0’ın getirdiği fırsatlardan yararlanması için neler yapması gerektiği konusu ele alındı.
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın konuşmasıyla devam eden Zirve, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün kapanış konuşması ile son buldu.
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