CEO’lar geleceğin trendlerini konuştu
İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club çatısı altında düzenlenen “Tasarım ve İnovasyon Zirvesi” Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Türkiye’nin ana sponsorluğunda T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla ve açılış konuşmasıyla gerçekleşti.
Amgen, Arçelik, Doğtaş Kelebek, Kütahya Porselen, Papara ve Vitra’nın co-sponsorluğunda düzenlenen “CEO Club Tasarım ve İnovasyon Zirvesi”, sektörün lider isimlerini bir araya getirdi.
Uluslararası alanda rekabet avantajı sağlayacak inovasyon ortamının hazırlanması için izlenmesi gereken politikaların ele alındığı zirve, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M.Rauf Ateş, Vodafone TürkiyeCEO’su Colman Deegan’ın açılışkonuşmalarıyla başladı.
Dünyadaha bağlı hale geldikçe, yeni fırsatların bizi çevrelediğini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan konuşmasında dijital teknolojilerin, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve pozitif deneyim sağlamak için temel araç haline geldiğini vurguladı.
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