CEO’lar yaza müzikle veda etti
Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen ‘CEO Band / CEO’lar Sahnede’ etkinliği, Türk iş dünyasının liderlerini bu kez sahnede bir araya getirdi. CEO’lar yaza müzikle veda etti.
Vodafone Türkiye ana sponsorluğu ile yoo istanbul ev sahipliğinde ve etkinlik sponsorluğunda, Anadolu Efes katkılarıyla gerçekleştirilen özel gecede, iş dünyasının liderlerinden Erdal Karamercan, Evrim Aras, Gülsüm Azeri, Nusret Apaydın ve Yalım Eriştiren sahne alarak müzik yetenekleri ile katılımcılara keyifli bir akşam yaşattılar.
Etkinlik, Capital ve Ekonomist Yayın Direktörü Rauf Ateş, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin ve Digicom Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Yiğit’in ev sahipliğinde düzenlendi.
Eczacıbaşı Topluluğu çalışanlarının oluşturduğu ve Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan yönetimindeki “Ecza Dolabı” grubunun konseri ile başladı.
Gecenin devamında ise TOBB Kadın GirişimcilerKurulu Başkanı ve iş kadını Evrim Aras, Vitol Yönetim Kurulu Üyesi Gülsüm Azeri, Intel Türkiye CEO’su Yalım Eriştiren orkestra eşliğinde sahneye çıktılar. CEO’ların performansları büyük beğeni topladı. Etkinlik, Panasonic Eco Solutions Türkiye CEO’su Nusret Apaydın ve grubu “Grup Priz” konseri ile son buldu.
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