En başarılı 100 Start Up
Zorlu Holding, Türk Ekonomi Bankası, Yiğit IDK Group sponsorluğunda, Bizz Consulting organizasyonuyla, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Start Up Dergisi ve Endeavor Türkiye’nin desteğiyle gerçekleştirilen “Start Up 100 Ödül Töreninde Türkiye’nin en başarılı 100 Start Up’ı açıklandı.
Pegasus Hava Taşımacılığı ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Mynet Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurtte-peli’nin de katıldığı törende, sıralamadaki “En Başarılı İlk 3 Kadın Start Up” ve “Anadolu Merkezli En Başarılı İlk 3 Start Up” ödülleri de takdim edildi.
En başarılı ilk üç kadın Start Up; Insıder, Armut.com ve Modacruz oldu. Anadolu merkezli en başarılı ilk üç Start Up; Onedio, Evreka ve Elba şeklinde sıralandı. En başarılı ilk üç Start Up ise; Insider, Paraşüt ve Onedio oldu.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?