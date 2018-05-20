En Beğenilen Şirketler ödüllerini aldı
Capital Dergisi bu yıl 17’nci kez ‘İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri’ni belirledi. Adecco Türkiye Şirketler Grubu ana sponsorluğunda T-Systems ve Zenna’nın co-sponsorluğunda gerçekleşen ve Capital Dergisi tarafından 17’ncisi yapılan ‘İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması’ ödül töreninde 37 şirket ödül aldı.
Geçtiğimiz yıl listenin birincisi olan Koç Holding, bu yıl da birinci oldu. Geçtiğimiz yılın ikincisi Arçelik de listedeki yerini korudu. Garanti Bankası ise bir basamak yukarı çıkarak üçüncülüğe yerleşti.
Rekabetin kendini yoğun olarak hissettirdiği En Beğenilen 20 Şirket Listesi’nde bu yıl 16 şirketin yer değiştirmesiyle hareket yaşandı. Geçtiğimiz yıl üç basamak çıkan Doğuş Holding, bu yıl beş basamak çıkarak 20’ncilikten 15’inciliğe tırmandı.
Migros, Borusan Holding, Türkiye İş Bankası, Türk Hava Yolları ve Eczacıbaşı Topluluğu üçer basamak yükselirken, Garanti Bankası da bir basamak çıktı. Anadolu Grubu, Ford Otosan ve Akbank ise listenin bu yılki yenileri oldu.
Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, şirketlerin yatırım, büyüme, istihdam, teknoloji ve sosyal sorumluluk açısından performanslarını ortaya koyan bu araştırmanın her yıl farklı kriterlerin etkisiyle şekillendiğini belirtti.
İş dünyasında yapılan atakların, yeniliklerin ve özellikle insana dokunan çalışmaların anında listeye yansıyıp yukarı ya da aşağıya doğru hareketliliklere neden olduğuna dikkat çeken Rauf Ateş, şunları söyledi:
“Son araştırmada bunun ipuçlarını görmek mümkün. Zirvedeki 20 şirkette yoğun bir hareket var. Araştırmada 16 şirketin yer değiştirmesi de bunu ortaya koyuyor. Ekonomide, iş dünyasında ve teknolojide büyük değişimlerin olduğu 2018’de de benzer bir hareket görmek mümkün olacak.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?