Fintech buluşması

Ekim 16, 2017 0 Yorum 48 Okunma
Fintech buluşması

Bizz Consulting tarafından düzenlenen, FintechForum2017 etkinliği, bankacılar, start up’lar, yerli ve yabancı uzmanları buluşturdu.

İstanbul Fintech Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) isbirligi ile düzenlenen forum, Akbank, Cardtek, EY ve İyzico’nun sponsorluğunda gerçekleşti.

Yerli ve yabancı uzmanların konuşma, sunum ve panellerinin yer aldığı etkinlikte, ciro ve istihdamda en büyük start up’lar ödül aldı.



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