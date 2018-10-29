Fintech’in geleceği İstanbul’da tartışıldı
Fintech Forum İstanbul buluşmasının üçüncüsü olan Fintech Forum 2018, gerçekleşti.
Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED), İstanbul Fintech Oluşumu ve Bizz Consulting iş birliğiyle düzenlenen forumda yerli ve yabancı iş, finans ve bilişim dünyasının temsilcileri, Fintech alanındaki yeni gelişmeler, geleceğe yönelik değerlendirmeler ve başarı örneklerini tartıştı.
Forumda; Akbank, Birleşik Ödeme, Mastercard, Multinet Up ve Papara’nın ‘altın’, Commencis, DenizBank, Fintech İstanbul ve lyzico ‘silver’ kategoride sponsor oldu.
Fintech Forum İstanbul 2018, sektörün önde gelen şirketlerini üç ayrı kategoride ödüllendirdi.
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