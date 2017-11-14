Holdingler 2018’e umutlu bakıyor
Türkiye’nin yedi büyük holdinginin tepe yöneticileri, geçen hafta CEO Club tarafından düzenlenen “CEO Ajanda 2018” toplantısında bir araya geldi.
2017 yılını değerlendiren CEO’lar, 2018 yılına ilişkin beklentilerini de paylaştılar.
CEO’lar, jeopolitik riskler, fon akışı ve ekonomik kırılganlık gibi risklerin önemine dikkat çekseler de yatırımlara devam edecekleri mesajını da verdiler.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Turkcell'den arama motoru 'Yaani'
Sonraki haber Çinli ortakla birlikte global şirket olacak
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?