Holdingler 2018’e umutlu bakıyor

Kasım 14, 2017 0 Yorum 102 Okunma
Holdingler 2018’e umutlu bakıyor

Türkiye’nin yedi büyük holdinginin tepe yöneticileri, geçen hafta CEO Club tarafından düzenlenen “CEO Ajanda 2018” toplantısında bir araya geldi.

2017 yılını değerlendiren CEO’lar, 2018 yılına ilişkin beklentilerini de paylaştılar.

CEO’lar, jeopolitik riskler, fon akışı ve ekonomik kırılganlık gibi risklerin önemine dikkat çekseler de yatırımlara devam edecekleri mesajını da verdiler.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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