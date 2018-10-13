İş dünyası Corporate eSports Cup’ta buluştu
Ekonomist, Capital ve Lenovo Türkiye, Level dergisinin de katkılarıyla Türkiye’nin ilk ‘Corporate sSports Cup’ını başlattı. İş dünyasının önemli şirketleri, PubG ve FIFA oynanan turnuvada kıyasıya yarıştı.
Turnuvada PubG oyununda birinci Getir ekibi olurken, FIFA’da ise Boyner Büyük Mağa-zacılık’tan Murat Balta birinciliği kazandı.
Son yıllarda e-spor büyük bir hızla yayılıyor. Kulüpler kuruluyor, ulusal ve uluslararası arenada büyük turnuvalar düzenleniyor. Bütün dünyada hızla yayılan, Türkiye’de de büyük ilgi gören ve ligi de kurulan e-spor heyecanı, şimdi iş dünyasını da sardı.
Ekonomist ve Capital Lenovo Türkiye, Level dergisinin de katkılarıyla Türkiye’nin ilk ‘Corporate sSports Cup’ını düzenledi. Şirket yöneticilerini yoğun iş ortamından, farklı bir heyecana taşıyan Corporate eSports Cup, 1 Ekim Pazartesi akşamı Vodafone Park içinde bulunan Lenovo Game On alanında gerçekleşti.
Etkinliğe katılan şirketler monitor başında kıyasıya yarıştı. Turnuvaya Boyner Holding, Getir, Morhipo, CMC Turkey, Hopi, Hepsiburada ve Boyner Büyük Mağazıcı-lık çalışanlarından takımlar katıldı.
PubG ve FIFA oynanan turnuvada, PubG oyununda birinci olan Getir ekibi olurken, FIFA’da ise Boyner Büyük Mağazacılık’tan Murat Balta birinciliği kazandı.
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