Katar’a yatırım CEO’ların gündeminde
Katar’ın başkenti Doha’da 18-20 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Expo Turkey by Qatar öncesi İstanbul’da Ritz Carlton Hotel’de “Türkiye Katar Yatırım İlişkileri-CEO Buluşması 2017” adlı zirve gerçekleşti.
Ekonomist ve Capital dergisi öncülüğünde, Medyacity ana sponsorluğunda ve Kuzu Grup Co-sporsorlu-ğunda gerçekleşen zirve, iş dünyasını bir araya getirdi.
Zirvede Türkiye Müteahhitler Birliği ile GYODER gibi inşaat ve gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşlarının yanında Türkiye’nin önde gelen firmalarının başkan ve CEO’ları hazır bulundu.
Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, “Expo Turkey by Qatar fuarı, her iki ülkenin bölgede ekonomik merkez haline gelmesine büyük katkı sağlayacak” dedi.
Zirve’de Ekonomist Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı İnşaat&Taahhüt Fırsatları oturumunda, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, TAV İnşaat Genel Müdürü Ümit Kazak, Doğuş İnşaat Yönetim Kurulu Görevli Üyesi Burak Talu Katar’da iş yapma deneyimlerini anlattı.
Portföy yöneticisi Afa Boran’ın moderatörlüğünü yaptığı Yeni Fırsatlar oturumunda, Vestel Dış Ticaret Genel Müdürü Seda Kaya, Promerqatar Kurucusu Erhan Ekermen, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ve Abu Issa Türkiye Genel Müdürü Müge Yılmaz Tahtacı birer sunum yaptı.
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