Küresel inovasyon barometresi konuşuldu
Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde ve GE Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleşen, “İnovasyon Araştırması 2018” etkinliği sektör liderlerini buluşturdu. Etkinlikte bu yıl altıncısı gerçekleştirilen “Küresel İnovasyon Barometresi” araştırmasının sonuçları açıklandı.
Araştırmaya göre son beş yılda gerçekleştirilen inovasyonların Türkiye’deki şirketlerin yüzde 39’unun bilançosuna olumlu yansıdığına dikkat çeken General Electric (GE) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye’deki yöneticilerin yüzde 44’ü ülkemizde inovasyona olanak tanıyan bir ortam olduğunu belirtiyor.
Bu sonuç cesaretlendirirken, bir taraftan da Türk şirketlerinin risk alma konusunda çok da iştahlı olmadıklarını ayrıca üst yönetimin çalışanlara yeterince destek olmadığını görüyoruz. Oysa araştırma gelişmekte olan ülkelerin inovasyonda yeni merkezler haline gelebileceğine işaret ediyor.”
Araştırmaya katılan küresel yöneticilerin yüzde 89’u, Türk yöneticilerin ise yüzde 81’i üç boyutlu yazıcıya yatırım yapan şirketlerin rakiplerini geride bırakacağını söylüyor. Ayrıca etkinlikte “İnovasyon ve Kalkınma” konulu panel düzenlendi.
Cisco Türkiye Genel Müdürü Cenk Kıvılcım moderatörlüğünde yapılan panelde; Gürallar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat, Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Yemeksepeti.com Kurucusu Nevzat Aydın ile PG Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu konuşmacı olarak yer aldı.
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