Liderler Türkiye’nin dijitalleşmesini konuştu

Eylül 27, 2017 0 Yorum 77 Okunma
Liderler Türkiye’nin dijitalleşmesini konuştu

Yeni dönemin ilk CEO Club toplantısı ‘Dijital Ajanda’da, Türkiye’de dijitalleşmenin potansiyeli ve geleceğine ilişkin öngörüler paylaşıldı.

İş dünyasının temsilcileri, hem kendi sektörlerindeki hem de şirket bazında yaptıkları dijital dönüşümü anlattı.

Farklı sektör temsilcilerini buluşturan üç farklı oturumda, dijital dönüşüm ajandaları anlatıldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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