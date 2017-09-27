Liderler Türkiye’nin dijitalleşmesini konuştu
Yeni dönemin ilk CEO Club toplantısı ‘Dijital Ajanda’da, Türkiye’de dijitalleşmenin potansiyeli ve geleceğine ilişkin öngörüler paylaşıldı.
İş dünyasının temsilcileri, hem kendi sektörlerindeki hem de şirket bazında yaptıkları dijital dönüşümü anlattı.
Farklı sektör temsilcilerini buluşturan üç farklı oturumda, dijital dönüşüm ajandaları anlatıldı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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