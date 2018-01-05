Perakendenin devlerine ödül
Perakende sektörü Ekonomist ve Capital öncülüğünde düzenlenen “Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri” töreninde buluştu.
Sektörün önde gelen isimlerinin inovasyonu tartıştığı etkinlikte “Perakende Büyüme Ödülleri” sahiplerini buldu. Sektörün büyük oyuncuları cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli alanlarda ödüllendirildi.
İş dünyasının öncü dergileri Ekonomist ve Capital tarafından düzenlenen “Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri” töreni geçen hafta perakende sektörünü biraraya getirdi. Sektörün önde gelen isimlerinin perakende de inovasyonu tartıştığı etkinlikte aynı zamanda “Perakendede Büyüme Ödülleri” (FastRetail 2017) sahiplerini buldu.
Migros’tan BİM’e LC Waikiki’den Beymen’e sektörün önde gelen şirketleri cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli alanlarda ödüllendirildi. Etkinlik; Capital ve Ekonomist tarafından, Pi-yalepaşa İstanbul, Troy, Digital Planet, Fortis Sinanlı Kadıköy, Hepsiburada, Vakıf Bank, Mall Of İstanbul, Papara, Simit Sarayı’nın sponsorluğu ve BMD’nin desteğiyle gerçekleşti.
Türkiye’nin en yeni perakende sektörü buluşması olarak adlandırılan tören T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla gerçekleşti. Çeşitli sektörlerin perakende devlerini bir araya getiren etkinlik, sektördeki değişimi gözler önüne sermek ve perakendedeki inovasyonu gündeme taşımak amacıyla; “Teknoloji Devrimi”, “AVM’lerde inovasyon mümkün mü?” ve “Duayenler &İnovasyon” adlı üç oturumda gerçekleşti.
Açılış konuşmalarını, Capital & Ekonomist Yayın Direktörü M. Rauf Ateş, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Kategori Mağazacılığı Derneği Başkanı Yenal Gökyıldırım, Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ve Fortis İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bilal İdilkurt’un yaptığı törende, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci hem konuşmacı olarak yer aldı hem de markalara ödüllerini takdim etti.
Törenin panelistleri arasında Vakko CEO’su Jaklin Güner, Teknosa CEO’su Bülent Gürcan, Şok CEO’su Uğur Demirel, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, Mudo Kurucu ve Onursal Başkanı Mustafa Taviloğlu, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim ve Boyner Genel Müdürü Serdar Sunay gibi isimler yer aldı.
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