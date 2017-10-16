QNB Finansbank, 30’uncu yaşını Genç Yetenekler’le kutladı
QNB Finanbank’ın 30’uncu kuruluş yıldönümünde, dünyanın en iyi müzik okullarında eğitim gören Genç Yetenekler klasik müzik ziyafeti sundu.
Geceye iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı. QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Omer Aras “30. yılımızı geleceğe, dolayısıyla gençlere yatırım yaparak kutlamak istedik.
Çağdaş Eğitim Vakfı’nın öncülüğünde gençlerimiz dünyanın en iyi okullarında müzik eğitimlerine devam ediyorlar. Biz de onlar gibi 30 yıl boyunca tutku ve özveriyle çalıştık” dedi.
Dünyaca ünlü keman sanatçısı Prof. Dr. Cihat Aşkın’ın sanat yönetmenliğinde ve ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı’nın yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde sahne alan Genç Yetenekler, izleyicilere klasik müzik ziyafeti yaşattı.
Selçuk Yöntem’in şiir dinletileriyle katıldığı müzik ve şiir dolu bu özel gecenin sunuculuğunu Dolunay Soysert yaptı.
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