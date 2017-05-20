Sosyal Marka Zirvesi’ne ilgi büyük oldu

Mayıs 20, 2017 0 Yorum 49 Okunma
Sosyal Marka Zirvesi’ne ilgi büyük oldu

Bizz Consulting tarafından 5’incisi düzenlenen Sosyal Marka Zirvesi, 11 Mayıs 2017’de yerli ve yabancı konuşmacıların katılımıyla gerçekleşti.

Pegasus, Migros, Vestel, Opet, TEB’den konuşmacıların katıldığı Zirve’de Instagram ve Socialbakers yöneticileri de sunum yaptı.

Moderatörlük yapan Kadir Çöpdemir de mizah gözüyle sosyal medyaya bakışını ortaya koydu.



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