Sosyal Marka Zirvesi’ne ilgi büyük oldu
Bizz Consulting tarafından 5’incisi düzenlenen Sosyal Marka Zirvesi, 11 Mayıs 2017’de yerli ve yabancı konuşmacıların katılımıyla gerçekleşti.
Pegasus, Migros, Vestel, Opet, TEB’den konuşmacıların katıldığı Zirve’de Instagram ve Socialbakers yöneticileri de sunum yaptı.
Moderatörlük yapan Kadir Çöpdemir de mizah gözüyle sosyal medyaya bakışını ortaya koydu.
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