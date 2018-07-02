Startup dostu şirketler sahiplerini buldu
Türkiye’de ilk defa Endeavor Türkiye, TOBB Genç Girişimciler Kurulu ile Özyeğin Üniversitesi işbirliği ve Bizz Consulting tarafından düzenlenen Corpo-rate&Startup Day 2018 / Startup Dostu Şirketler araştırmasının sonuçları büyük bir katılımın olduğu törenle açıklandı.
Startup dünyasının önde gelen isimleri ile yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Zirve’de Endeavor Başkanı Emre Kurttepeli, TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Türe ve Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı ve CFO’su Muhitin Esen açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.
Avrupa Birliği’nin Avrupa çapında başlattığı ve amacı startuplar ile büyük kurumları bir araya getirmek olan Startup Dostu Şirketler Araştırması’nda ilk üç sırayı İş Bankası, Koç Holding, ING Bank aldı.
Startup Dostu Şirketler için Türkiye’deki en başarılı 100 Startup’la birlikte 350 startup’ın katıldığı bir anket düzenlendi. Girişimcilere, kendileri açısından “en dost kurumsal şirket/bankaları” seçmeleri istendi.
İki ay süren ve sadece kurucuların/ortakların katıldığı ankette, İlk 10 şirket belirlendi.
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