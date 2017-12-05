Türkiye kadın girişimcilerini seçti
Ekonomist Dergisi, Garanti Bankası ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) işbirliğiyle bu yıl 11’inci kez gerçekleştirilen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması sonuçlandı. 28 Kasım Salı günü düzenlenen ödül töreninde dört kategorinin birincileri açıklandı.
Yarışmada, 1K Kimya’nın kurucusu Sevginar Baştekin ve Sosyo Plus Bilgi Bilişim’in (Insider) kurucusu Hande Çilingir ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ seçildi. Büşra Yapıcı, Petektar Tohum girişimiyle ‘Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi’ oldu.
Biolive projesini hayata geçiren Duygu Yılmaz, ‘Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi’ ödülünü aldı. SosyalBen Akademi’nin kurucusu Ece Çiftçi ise ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi’ ödülünü kazandı.
Türkiye’nin Kadın Girişimci Yarışması, 11 yaşında. Yarışmada finale kalanlar ve çok sayıda kadın girişimci geçen salı akşamı ödül töreninde buluştu. Ödül töreninde bir konuşma yapan Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “2007’den bu yana gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması, kadın girişimcilere şirketlerini tanıtma imkanı sunuyor.
Bugüne kadar 34 binden fazla başvuru aldığımız yarışmaya önümüzdeki yıllarda değişen dünya ile farklı sektörlerden kadın girişimcilerin katılacağına inanıyoruz. Her yıl engel tanımaz kadınlarla tanışıyoruz. Tüm finalistlerimizi cesaret ve azimlerinden ötürü tebrik ediyorum” dedi.
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar da, kadın girişimcilerin önündeki en büyük engellerden birinin rol model eksikliği olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2016-2017 Global Girişimcilik Monitörü Kadın Raporu’na göre, ülkemizde girişimcilik yolculuğuna çıkan kadınların yüzde 18’i başka bir kadın girişimciyi tanıyor ve bu yolculuğa çıkıyor.
2014 yılında yüzde 50’lerde olan başarısızlık korkusuyla yılmayanların oranı yüzde 66’ya çıkmış. Bu da bize gösteriyor ki, yarışmaya katılan kadın girişimcilerin zorluklar karşısında yılmaması, diğer kadınların korkularını yenmesine yardımcı oluyor.”
Ekonomist Dergisi Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ise şunları söyledi: “Kadın Girişimciler Ödülleri’nin yarattığı büyük dalganın da etkisiyle, Türkiye’de bir zamanlar 50 bin düzeyinde olan kadın girişimci sayısı hızla artıyor.
Ancak, bunların önemli bölümünün küçük işletmelerden oluştuğuna dikkat çekmek istiyorum. Türkiye’deki 35 binin üstündeki anonim şirketten sadece 4 bini kadınlara ait. Tek ortaklı limited şirket sayısı ise 221 bin. Bunlardan 31 bini kadınların. Yeni dönemde sadece kadın girişimci sayısını değil, büyük şirketlerdeki kadın patron sayısını da yukarı çekmeliyiz.”
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