Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri ödüllerini aldı
Capital Dergisi tarafından ve Spring Professional ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri araştırmasının sonuçları geniş katılımlı bir törenle açıklandı. 16’ncı kez yapılan ve 26 Nisan 2017 Çarşamba akşamı Conrad İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde 38 sektörün birincilerine ödülleri takdim edildi.
Yıllar itibariyle sonuçları iş dünyası tarafından merakla beklenen bir çalışmaya dönüşen araştırmada Türkiye’nin en beğenilen ilk 20 şirketi ve 38 sektörün en beğenilen ilk 3 şirketi ödüllerini aldı.
Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri araştırmasında Koç Holding liderliğini korudu. ikinci ve üçüncülükte ise yoğun mücadele yaşandı.
Arçelik, Turkcell’i yerinden ederek ikinci sıraya yerleşirken bir basamak yukarı çıkan Unilever de üçüncülük koltuğuna oturdu. Araştırma ve ödül törenine T-Systems ve Zenna Danışmanlık da co-sponsor olarak destek verdi.
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